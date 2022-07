Calciomercato Juventus, sfida al Napoli e a Galliani per il bomber di “scorta”

L’attesa dei tifosi si fa sempre più fremente riguardo il calciomercato della Juventus in questo infuocato mese di luglio.

La squadra di Allegri presto si ritroverà sul campo per preparare al meglio la prima parte della stagione, ma nel frattempo si aspettano con ansia i volti nuovi. Quei giocatori che la dirigenza sta trattando ormai da tempo e che vuole mettere al più presto a disposizione dell’allenatore livornese. Soltanto in questo modo potranno inserirsi negli schemi di una Juventus che vuole tornare a vincere in Italia e ad essere protagonista in Europa.

Tante trattative sono state già imbastite e presto potrebbero arrivare le ufficialità dei primi acquisti. Ma non bisogna dimenticare che la dirigenza è impegnata anche riguardo le cessioni e i prestiti di quei giocatori che non rientrano per quest’anno nei piani tecnici del club. Per la Juve c’è però da sistemare l’attacco, che ha perso diverse pedine nel corso delle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, per Dzeko ci sono anche Monza e Napoli

Di Maria sembra ad un passo, ma la squadra bianconera dovrà cercare per forza di cose un’altra punta. Un giocatore che possa svolgere il compito di vice-Vlahovic ma allo stesso tempo poter giocare insieme all’attaccante della Fiorentina. Tanti nomi sono stati accostati ai bianconeri nell’ultimo periodo, su tutti quello di Arnautovic del Bologna. Come scrive Sportmediaset in lizza per approdare a Torino c’è ancora anche Edin Dzeko, che rischia di finire ai margini dell’Inter dopo l’arrivo di Lukaku. Per il bosniaco in lizza ci sarebbe però anche il Napoli, ma non solo. Perchè anche il sempre più sorprendente e ambizioso Monza di Adriano Galliani avrebbe chiesto informazioni sull’attaccante. Comunque destinato a lasciare presto il nerazzurro.