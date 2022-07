Calciomercato, Juventus “pazza” di Koulibaly: offerta lampo e richiesta “speciale”

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera vuole subito il centrale senegalese. L’ideale per sostituire De Ligt: ecco come.

Il centrale del Napoli è certamente il favorito in casa bianconera, soprattutto dovesse confermarsi l’addio di De Ligt, vicinissimo a Bayern Monaco e Chelsea. Il difensore senegalese piace per qualità ma anche per esperienza, conoscendo molto bene il campionato italiano ed essendo, di fatto, il più forte proprio insieme all’olandese.

L’obiettivo della Juventus è infatti quello di chiudere subito l’operazione, trattativa non semplice visti i costi e vista anche l’evidente rivalità ai vertici del campionato con i partenopei. L’obiettivo di Cherubini è di strappare in fretta il sì di Koulibaly per indurre il Napoli in tentazione, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Juventus, Cherubini vuole il sì subito | Avanti tutta per Koulibaly

L’incontro con l’agente del difensore centrale ha già avuto anche un’offerta di base. Stando infatti alle indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta ad offrire un triennale da 6 milioni netti più bonus facili. Al Napoli invece la dirigenza bianconera è pronta a offrire 30 milioni di euro, anche se in passato De Laurentis ne chiedeva 40.

Ma ora l’obiettivo della dirigenza bianconera è di trovare prima il sì del giocatore, così da avere un assist vincente con la volontà dello stesso. Ramadani, agente del giocatore, è in ottimi rapporti con il mondo bianconero, visto che ha gestito, in passato, il caso Pjanic nel suo passaggio al Barcellona, ma non banale, è stato artefice dello sbarco di Federico Chiesa a Torino. Ora però bisogna capire le volontà di Koulibaly che potrebbe dire sì a Torino.