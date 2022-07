Calciomercato Juventus, 18 milioni + una contropartita: colpaccio in Serie A

Calciomercato Juventus, 18 milioni di euro più una contropartita tecnica. Colpaccio in Serie A con l’effetto domino relativo a Zaniolo

Nell’affare che dovrebbe portare Nicolò Zaniolo alla Juventus, dovrebbe finirci, secondo le informazioni riportate da Momblano, anche Juan Cuadrado. Il difensore colombiano, che ha rinnovato per un anno il suo contratto con i bianconeri per una stagione, potrebbe prendere la via della Capitale. E allora, Cherubini, è costretto a portare un esterno alla corte di Massimiliano Allegri. I fari già da diverso tempo sono puntati su quello dell’Udinese Molina, argentino, che ha disputato una grande stagione, facendo accendere i riflettori su di lui.

Trattare con i Pozzo non è facile: i dirigenti della società friulana vogliono monetizzare al massimo le proprie cessioni per finanziare il proprio mercato. All’inizio si parlava di una richiesta di 30 milioni di euro e la Juve non c’è mai arrivata a queste cifre. Ma ha piazzato una prima offerta.

Calciomercato Juventus, ecco l’offerta per Molina

“La prima offerta della Juventus per Molina è di 18 milioni di euro più il prestito di Ranocchia”. Si comincia quindi a entrare nella vera trattativa, soprattutto perché i bianconeri del Piemonte devono coprire il buco del colombiano che sembra decisamente destinato a vestire la maglia della Roma la prossima stagione per riuscire a portare Zaniolo a Torino. Insomma, un innesto importante, sulla corsia, serve, e Molina sembra proprio quell’elemento in grado di non far rimpiangere Cuadrado.

Si tratta, quindi. Senza soluzione di continuità. Magari questa potrebbe pure essere l’offerta giusta, quella che potrebbe dare la svolta all’operazione che la Juve ha messo in piedi. Vedremo come andrà a finire, ma Molina, in tutto questo, è realmente un obiettivo concreto.