Calciomercato Juventus, Morata sorprende tutti: svolta bomba sul suo futuro

Calciomercato Juventus, Morata sorprende tutti sul proprio futuro. Ecco la decisione dell’attaccante spagnolo.

Morata sorprende tutti. Da ‘Goal.com’ arriva la “sentenza” sul proprio futuro. Stando infatti all’indiscrezione, l’attaccante spagnolo avrebbe deciso di proseguire la sua avventura all’Atletico Madrid. Il motivo sarebbe legato al Mondiale. Consapevole di avere ancora una stagione a disposizione dal Mondiale, non vuole perdere ulteriore tempo e giocarsi le sue carte.

Stando infatti all’indiscrezione, Morata stesso avrebbe chiesto di rimanere in Spagna, all’Atletico Madrid per giocarsi le sue carte e, quindi, fare il Mondiale possibilmente da protagonista.

Calciomercato Juventus, Morata vuol rimane a Madrid

Negli ultimi giorni si era già speculato di un possibile ritorno in bianconero date le volontà del giocatore di ritrovarsi con l’ambiente che l’ha meglio accolto. Uno juventino vero per molti tifosi ma alla fine le condizioni di riscatto, eccessivamente alte, non hanno reso possibile la continuazione della storia d’amore tra la Juventus e Alvaro.

In questa stagione ci sarà il Mondiale e la Spagna, a differenza dell’Italia, si giocherà le proprie carte per poterlo vincere e Alvaro farà di tutto per esserci ma deve giocare. All’Atletico la chance che forse non si aspettava e per questo avrebbe deciso di rimanere, nonostante i trascorsi con Simeone non certo dei migliori. In attesa dunque di ufficialità vedremo cosa sceglierà l’attaccante spagnolo.