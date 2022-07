Calciomercato Juventus, incontro per Bremer: scontro bollente con l’Inter

Continua senza sosta in questa sessione di calciomercato estivo la ricerca di rinforzi per la Juventus.

Da quando si sono aperte le trattative è un continuo alternarsi di voci e rumors riguardo i possibili innesti in arrivo per la squadra di Massimiliano Allegri. L’allenatore andrà a caccia con i suoi ragazzi di quello scudetto che lo scorso anno non è stato nemmeno sfiorato ma per farlo ha assolutamente bisogno di volti nuovi praticamente in tutti i reparti. Alcune trattative sono ormai vicine alla definizione, sia in entrata che in uscita.

Cosa succederà nei prossimi giorni è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro la dirigenza proverà a stringere la presa sugli obiettivi primari, su quei giocatori che al più presto dovranno essere a disposizione del tecnico. Se la priorità fino a qualche giorno fa sembrava essere l’attacco, adesso l’attenzione si è spostata inevitabilmente sul pacchetto arretrato. Tutto questo in vista dell’addio di de Ligt.

Calciomercato Juventus, si può decidere presto il futuro di Bremer

L’olandese è pronto a partire per una nuova avventura e la Juventus vuole recuperare dalla sua cessione un vero e proprio tesoro – circa 100 milioni di euro – da poter reinvestire per completare la squadra. Ma l’addio di de Ligt andrà colmato con l’arrivo di uno o due centrali di spessore (non bisogna dimenticare che è andato via anche Chiellini). Uno degli obiettivi della formazione bianconera continua a rimanere Bremer del Torino. L’entourage del calciatore brasiliano – come ha rivelato calciomercato.it – ha incontrato la società granata nel pomeriggio per parlare del futuro del difensore. Si profila un duello tra la Juventus e l’Inter, che pure da tempo lo sta seguendo con attenzione.