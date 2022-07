Calciomercato Juventus, accordo concluso: arriva dal Bayern Monaco

Prosegue il calciomercato della Juventus con continue voci che riguardano le strategie del club bianconero in questa calda estate del 2022.

La società torinese non sta lesinando gli sforzi per far sì che possa essere costruita una rosa capace di imporsi in Italia e in Europa. Nel corso delle prossime settimane arriveranno i rinforzi graditi a mister Allegri per cercare di costruire un nuovo ciclo vincente. Una delle armi in più della Juventus nel corso degli ultimi anni è stata la programmazione ed è per questo che si guarda anche oltre questa stagione.

Calciomercato Juventus, definito l’arrivo di Yildiz

Nel frattempo sembra essere arrivata alla conclusione anche un’altra trattativa, che guarda già ai prossimi anni.

#Juventus, definiti anche gli ultimi dettagli: preso Kenan Yildiz // Done deal: Juventus have completed the signing of Kenan Yildiz 🤝⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 7, 2022

Come ha confermato anche il giornalista Romeo Agresti, è stato definito l’arrivo del giovane talento Kenan Yildiz, classe 2005. Un giocatore che sta già raccogliendo grandi consensi nella sua seppur breve carriera, con il club bianconero che è riuscito a strapparlo al Bayern Monaco. La Juventus prosegue dunque nella sua ricerca di giovani talenti in giro per l’Europa. Trequartista o punta esterna di destra, è pronto per la sua nuova avventura calcistica. Con i bianconeri che dovranno capire quale sia la migliore soluzione per il suo prossimo futuro.