Calciomercato Juventus, accordo trovato anche con la Roma: doppia opzione per Zaniolo

Calciomercato Juventus, accordo trovato anche con la Roma per Zaniolo: doppia opzione per portare il giocatore a Torino

I dubbi sembrano sciolti. E a differenza di quanto riportato prima, con un possibile inserimento di Cuadrado nella trattativa che dovrebbe portare Nicolò Zaniolo a Torino, c’è un fatto nuovo, riportato questa mattina da TuttoSport. Allora, Nicolò diventerà quasi sicuramente un giocatore della Juventus, ma non dovrebbe essere il colombiano l’elemento da regalare a José Mourinho. Rimane in piedi una doppia opzione, ma intanto è stato trovato anche l’accordo su quella che è realmente la valutazione del giocatore.

Quaranta milioni di euro. Questo è il succo della questione. La richiesta della società giallorossa di 60milioni, che è stata quella che ha fatto spaventare tutti, è ritenuta eccessiva. Anche Tiago Pinto, gm dei giallorossi, si è reso conto di questo. E ha cambiato idea, soprattutto perché Zaniolo non rientra, e questo è evidente, nei piani della società capitolina. L’accordo insomma, quello più importante, è stato trovato. Adesso si passa alla formula.

Calciomercato Juventus, la formula per Zaniolo

Tenendo presente che la società bianconera non vorrebbe versare tutto e subito, si fa sempre più spazio quella che è la formula che ha portato Chiesa e Locatelli alla corte di Massimiliano Allegri. Prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni – che non dovrebbero essere difficili da raggiungere – con un pagamento che così diverrebbe dilazionato in almeno due anni. Altrimenti? Altrimenti ecco la seconda strada, quella che prevede l’inserimento di una contropartita tecnica nell’operazione.

Il nome è quello del brasiliano Arthur, centrocampista che la Juve sta cercando di piazzare in tutti i modi per liberare spazio in mezzo al campo e per eliminare uno stipendio ingombrante. Arthur piace a Mourinho a quanto pare, e potrebbe essere quella pedina che che potrebbe dare la svolta all’operazione. Insomma: Zaniolo-Juve, ci siamo.