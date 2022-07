Calciomercato Juventus, offerta finale per Zaniolo: “25 milioni + un top player”

By

Calciomercato Juventus, nuova suggestione per chiudere subito Zaniolo: l’aggiunta di una contropartita: ecco chi.

Zaniolo alla Juventus è ormai un obiettivo concreto. La Roma ormai è consapevole del perdere il proprio giocatore e si studia quindi la mosse vincente per cederlo ai bianconeri. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’operazione giusta potrebbe essere tramite una contropartita tecnica più, ovviamente, un compenso di denaro.

L’ultima suggestione, riportata anche da ‘Goal.com’, potrebbe vedere come “sacrificio” speciale per arrivare a Zaniolo, il cartellino di Zakaria. Il centrocampista piace (molto) a Mourinho e potrebbe essere la carta giusta per chiudere definitivamente l’operazione con aggiunta, ovviamente, di compenso di denaro.

Calciomercato Juventus, Zakaria “sblocca” Zaniolo | Scambio più cash

Il centrocampista sbloccherebbe definitivamente l’operazione Zaniolo più, ovviamente, almeno una ventina di milioni di euro.

Da un solo anno alla Juventus, Zakaria è diventato un pezzo importante del mosaico bianconero. Calciatore che piace molto anche a Mourinho per la determinazione con cui gioca ogni gara. Un profilo che metterebbe d’accordo tutti. Zaniolo è indubbiamente un top player, guardando agli italiani, che proprio come Chiesa, nonostante gli infortuni e vista la giovane età, permetterebbe un ulteriore salto di qualità.

Non è un caso che il gol decisivo per la vittoria della ‘Conference League’ sia stato proprio suo. Adesso l’italiano vuole rilanciarsi definitivamente nella squadra del cuore, la Juventus. Allegri lo attende impazientemente così come i tifosi che si aspettano una grande stagione.