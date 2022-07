Calciomercato, clamoroso in diretta: “Torreira alla Juventus”

Calciomercato, clamoroso annuncio in diretta televisiva che apre le strade ai bianconeri di un possibile colpo in mezzo al campo

Un regista la Juventus lo cerca da un poco di tempo. Anche perché Allegri avrebbe in mente la sua squadra con Locatelli e Pogba ai lati di un elemento in grado di dettare i tempi in mezzo al campo. Per questo s’è parlato molto di Jorginho, anche se con il Chelsea la trattativa non è mai decollata. Ma sempre dalla Premier League, questa volta sponda Arsenal, potrebbe arrivare quell’innesto che il tecnico livornese ha chiesto senza mezze misure.

E a Sportitalia, sotto questo aspetto aspetto, ha parlato il direttore sportivo del Pescara Daniele Delli Carri. “La Juventus può andare su Torreira” ha detto, soprattutto per quello che al momento è il rapporto del giocatore con l’Arsenal. Il mancato riscatto da parte della Fiorentina, con tante polemiche, ha rispedito il centrocampista ai Gunners dove è un esubero. E allora ecco che ci potrebbe essere l’inserimento dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Cherubini su Torreira?

Il nome di Torreira è girato, anche se in maniera poco sensibile, dalle parti della Continassa nei mesi scorsi. Sicuramente è un giocatore in grado di giocare lì, davanti alla difesa, che ogni tanto riesce comunque a trovare quell’inserimento giusto, ma la sensazione, almeno per ora, è che la Juve stia pensando ad altri profili per quel ruolo che è di fondamentale importanza. Certo, l’ex Fiorentina potrebbe essere utile, ma non è una priorità, soprattutto pensando a quelli che sono stati fino al momento i nomi accostati alla società bianconera per quel ruolo in mezzo.

Insomma, un Piano B, qualcosa da guardare magari più in là nel caso non si dovessero concretizzare quelle che sono le trattative più calde. Sembra decisamente questo il “destino” di Torreira qualora l’interesse venisse confermato.