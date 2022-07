Calciomercato Juventus, Cherubini e la mossa del ninja: 25 milioni più uno scambio

Calciomercato Juventus, ora l’operazione si può fare e ad una condizione precisa: uno scambio più un compenso economico.

Zaniolo è sempre più vicino alla Juventus. Adesso il direttore sportivo Cherubini avrebbe trovato la mossa vincente per convincere la società giallorossa. Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Repubblica’, per arrivare al talento italiano i bianconeri metterebbero sul piatto il cartellino del brasiliano Arthur più un conguaglio economico tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Questa sarebbe infatti la mossa decisiva di Cherubini per far sì che il giocatore arrivi il prima possibile. I bianconeri infatti preferirebbero utilizzare una contropartite tecnica e sarebbe indisposti a versare i 50 milioni cash chiesti dai giallorossi.

Calciomercato Juventus, Arthur + 25 milioni | La mossa finale di Cherubini

Il brasiliano si è rivelato un esubero della rosa di Allegri. Arrivato nell’operazione scambio con Pjanic, il centrocampista, complice anche i tanti infortuni, non ha saputo mai mettersi realmente in mostra e non sarebbe nemmeno l’ideale per le disposizione tattiche di mister Allegri. Normale dunque pensare ad un allontanamento anche perché Arthur non viene considerato un potenziale titolare.

La sua esperienza ma l’ancora giovane età possono essere però motivo di mercato. Il giocatore ha un buon valore tecnico e può essere l’ottima contropartita. Staremo a vedere cosa risponderà la Roma che comunque avrebbe a disposizione un giocatore duttile e che si mettere a disposizione di mister Mourinho. In attesa del verdetto la Juventus si avvicina sempre di più a Zaniolo.