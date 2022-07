Calciomercato Juventus, dichiarazione d’amore de Ligt: accordo fino al 2027

Calciomercato Juventus, de Ligt si è ormai esposto: contratto fino al 2027 e accordo con il giocatore ormai trovato.

Venerdì tutt’altro che tranquillo in casa Juventus. Dopo lo sbarco di Di Maria, che quest’oggi si è sottoposto alle visite mediche di rito e verosimilmente nel corso delle prossime ore apporrà la firma sul suo contratto, è stata la volta del ritorno di Paul Pogba, che da pochi minuti è tornato a mettere piede alla Continassa, ricevendo il bagno di folla del “suo” popolo.

Tuttavia, il management della “Vecchia Signora” in queste ore è impegnato alla definizione di altre trattative. In questo senso, la situazione concernente il futuro di De Ligt continua a tenere banco, con il difensore olandese che – stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Germania – avrebbe trovato un accordo con il Bayern, per siglare un contratto fino al 2027. I bavaresi avrebbero vinto la concorrenza del Chelsea, che aveva provato ad ingolosire l’ex capitano dell’Ajax con un ingaggio monstre, e si preparano a presentare sul tavolo della Juventus la prima offerta ufficiale.

Calciomercato Juventus, De Ligt-Bayern Monaco: pronto un contratto fino al 2027

A fare il punto della situazione De Ligt ci ha pensato Sky De, secondo cui il Bayern avrebbe proposto al giocatore un contratto fino al 2027. I neo Campioni di Germania sono forti della volontà del difensore, con il quale avrebbero trovato da tempo un accordo di massima, al punto che si vocifera che lo stesso de Ligt si sia esposto pubblicamente, affermando si essere “innamorato” della destinazione Bayern. Salihamidzic è in procinto di preparare la prima offerta da presentare alla Juventus, conscio del fatto che i bianconeri non possono tirare troppo la corda per un calciatore in scadenza 2024. Del resto, l’intenzione di Cherubini è quella di reinvestire subito il grosso del ricavato della vendita di de Ligt per finanziare almeno tre colpi in entrata: i nomi di Molina, Koulibaly e Zaniolo sono sempre più caldi…