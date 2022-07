Calciomercato Juventus, hanno chiuso de Ligt: arriva il “razzo” dal Bayern

Calciomercato Juventus, ormai il Bayern Monaco è a un passo da De Ligt. Possibile contropartita tecnica dei bavaresi. Ecco il “razzo”

Si chiude. Ormai è sicuro. De Ligt è quasi un giocatore del Bayern. Ed ecco che escono le prime cifre, anche se le sappiamo, ovviamente, che si devono aggirare intorno ai 100 milioni di euro. Magari 90, ma non di meno. Insomma, una cifra importante che la Juventus è pronta a investire sul mercato per cercare non solo di prendere un difensore che possa essere in grado di coprire il buco che verrà lasciato dall’ex Ajax, ma anche per altri elementi, magari in altre zone di campo, per completare la rosa da regalare a Massimiliano Allegri il prossimo anno. Insomma, ci siamo.

Secondo Momblano, comunque, i bavaresi potrebbero anche inserire un “razzo” nella trattativa. Ma intanto, sotto l’aspetto economico, il quadro è chiaro: 75 milioni di euro più bonus per un totale che si dovrebbe aggirare intorno ai 90 milioni. Cifra che potrebbe scendere, ovviamente, ma di poco, nel caso venisse proposto Gnabry.

Calciomercato Juventus, Gnabry nell’operazione De Ligt

La Juventus, secondo il giornalista che ha parlato a Juventibus come al solito, valuta il calciatore 25-30 milioni di euro. Il Bayern ne vorrebbe almeno dieci in più e non è detto che questa operazione possa essere slegata da quella di De Ligt. I bianconeri sono ancora alla ricerca di un esterno, e Gnabry è uno di quelli che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri.