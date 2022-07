Calciomercato Juventus, ha scelto l’Inter: “addio” da 15 milioni

Calciomercato Juventus, addio da 15 milioni e scelta fatta. Vuole solo l’Inter.

Sono state ore molto fervide in quel di Torino, laddove abbiamo finalmente potuto assistere ad un approdo di cui si stava iniziando a parlare da troppo tempo. Dopo le diverse avances e il periodo di fase decisionale, Angel Di Maria si è finalmente convinto a sposare la causa juventina.

Nella mente di ogni tifoso sono impresse le immagini dell’ormai ex PSG scendere dal jet privato di Torino Caselle, con indumenti che hanno ricordato a non pochi il famosissimo arrivo di Cristiano Ronaldo qualche anno fa.

Senza pensare al passato, va evidenziato che il colpo Di Maria rappresenti un piccolo capolavoro, in grado di portare nel nostro campionato un giocatore dall’indubbio valore e le cui qualità si riveleranno non poco utili a mister Allegri e ad una zona offensiva che, almeno sulla carta, sembra avere tutti gli ingredienti per far sognare i propri tifosi.

Calciomercato Juventus, 15 milioni e “addio”: va all’Inter

In queste stesse ore, poi, l’entusiasmo è aumentato alla luce anche del video pubblicato da Paul Pogba, “almost back” e in queste ore in viaggio dall’America verso una Torino che si appresta ad accoglierlo e abbracciarlo per la seconda volta.

La Juventus è insomma pronta a chiudere i primi due grandi acquisti di questo calciomercato ma occhio a non sottovalutare quanto raccolto da “La Nazione“, riguardante un giocatore da tempo seguito anche da Cherubini e colleghi.

Ci riferiamo a Milenkovic della Fiorentina, società fin qui distintasi per oculati quanto costosi interventi che accontentassero mister Italiano. Il serbo vuole solo l’Inter e, in caso di cessione di Milan Skriniar, Marotta ha individuato in lui un ottimo rincalzo per Simone Inzaghi, alla corte del quale dovrebbe approdare per una cifra di circa 15 milioni di euro.