Calciomercato, dalla Fiorentina alla Juventus: Pogba si “porta” lo scudiero

Calciomercato Juventus, un altro centrocampista per Allegri, arriva dalla Fiorentina e sarebbe nella lista di Cherubini.

I bianconeri andranno a comprare un altro centrocampista, ormai sembra evidente. Si è parlato a lungo dell’operazione Paredes dal Psg ma insieme a Pogba potrebbe arrivare un altro profilo dalla Serie A che sarebbe, di fatto, l’alternativa proprio all’argentino.

La Juventus stando alle indiscrezioni rilanciate da ‘Pedullà’ su Twitter, avrebbe bloccato stamattina le visite mediche di Cambiaso (previste per le ore 15.00) e avrebbe parlato direttamente con l’agente di Dragusin che è lo stsso di Torreira.

Calciomercato Juventus, Torreira o Paredes | Cherubini al bivio

L’ormai ex Fiorentina potrebbe fare al caso dei bianconeri. Giocatore che tecnicamente farebbe comodo ad Allegri e la grande esperienza maturata nel tempo un’arma più per garantire solidità in mediana. Adesso i bianconeri sarebbero al bivio.

In caso, infatti, di acquisto di Torreira, l’operazione Paredes tramonterebbe definitivamente. In sostanza si dovrà scegliere tra uno dei due profili in questione. Inutile ribadire che in questo senso la Juventus non farà errori. La scelta ricadrà esclusivamente sulla adattabilità tecnica nella rosa di Allegri ma soprattutto nel modulo richiesto dal mister. In attesa di capire come si evolverà l’operazione, attendiamo tutti fiduciosi l’annuncio del Polpo, direzione Torino. Domani le visite mediche e poi la firma. Proprio dopo Di Maria che è già arrivato ufficialmente.