Calciomercato, Napoli e Juventus snobbati: doppio tradimento Koulibaly

Calciomercato, Napoli e Juventus snobbate: Koulibaly è pronto al doppio tradimento. Ecco la scelta del difensore azzurro

Il futuro di Koulibaly sembra deciso. Soprattutto per quella volontà del difensore di non tradire i tifosi del Napoli. Almeno per quest’anno. Non vado alla Juve ma non rinnovo. Sarebbe questo, il succo del discorso che il giocatore in scadenza nel 2023 avrebbe fatto alla dirigenza azzurra. Quindi, in poche parole, via libera a parametro zero ala fine della prossima annata. Anche se il mercato è lungo e può davvero succedere di tutto nel corso delle prossime settimane.

La cosa certa è che il primo abboccamento della Juve è andato a vuoto, anche in maniera clamorosa, visto che parliamo di una squadra che ha preso Di Maria, che annuncerà Pogba tra pochi giorni – da ora in poi tutti sono decisivi – e che punta decisamente non solo a fare un campionato di vertice, ma anche ad arrivare in fondo alla Champions League. Insomma, le motivazioni per Koulibaly c’erano – e ci sono tutte – ma avrebbe preso ormai una decisione che non si può definire netta solamente perché il calciomercato è davvero strano.

Calciomercato, il futuro di Koulibaly

Questa ricostruzione è stata fatta dal Corriere dello Sport questa mattina che sottolinea come in questo momento, vista la situazione, si stiano muovendo per il difensore sia il Chelsea che il Barcellona. I primi hanno incassato il no di De Ligt, i secondi invece ci hanno fatto più di un pensiero anche questa estate. Lo vorrebbero prendere ovviamente a parametro zero, ma anche in questo caso non è del tutto escluso che non possano tentare un assalto nelle prossime settimane.