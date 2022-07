Calciomercato Juventus, vice Vlahovic con lo scambio: addio dopo sette anni

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha studiato il piano e adesso spunta il vice in attacco. Anche per la gioia di Allegri.

Tutto pronto per la trattativa. I bianconeri voglio un vice Dusan Vlahovic. E il ritorno di Morata si è ormai arenato definitivamente. Lo spagnolo molto probabilmente rimarrà ancora in Spagna e quindi la Juventus guarda all’usato sicuro dalla Serie A.

Il nome in questione è quello di Arnautovic. Il giocatore del Bologna ex Inter e West Ham potrebbe arrivare in bianconero. Grande esperienza e soprattutto perfettamente adattabile alle disposizioni tattiche di mister Allegri. Nessuna valutazione economica ancora stabilita ma una chiave può essere rappresentata dalle contropartite tecniche. Daniele Rugani potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa.

Calciomercato Juventus, scambio per Arnautovic | La chiave potrebbe essere Rugani

Il difensore bianconero potrebbe essere la chiave per raggiungere l’accordo fra le parti. Rugani non è un titolare nella Juventus e al Bologna potrebbe diventarlo, prendendo il posto di assoluto protagonista. La Vecchia Signora potrebbe sfruttare l’interesse degli emiliani per un centrale difensivo offrendo il cartellino di Rugani in cambio di quello dell’attaccante.

In questa eventualità, come conferma ‘Pedullà’, la Juventus riuscirebbe a raggiungere l’accordo per portare sotto la Mole il vice del serbo in attacco. Staremo a vedere cosa succederà.