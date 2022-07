I primi passi del calciomercato della Juventus sono stati mossi, adesso la dirigenza prosegue dritta nel suo lavoro.

I grandi colpi sono stati messi a segno, Di Maria e Pogba hanno sposato la causa juventina e rappresentano senz’altro la base sulla quale costruire il nuovo ciclo vincente. Campioni di spessore internazionale che sono anche un messaggio spedito alle rivali: la Juve vuole tornare a trionfare e vuole farlo subito.

E’ chiaro che la squadra di Allegri però necessita anche di altre pedine ed è iniziato il pressing riguardo altre trattative che dovranno portare in bianconero rinforzi in tutte le zone del campo. Adesso la priorità del club si sposta sulla difesa. Non bisogna dimenticare che la Juve cerca nuovi esterni ma anche un erede di Chiellini, che ha deciso di chiudere negli States la sua straordinaria carriera.

Calciomercato Juventus, de Ligt via solo se arriva il suo sostituto

E c’è la questione de Ligt sul tavolo. Il difensore olandese è in procinto di lasciare la maglia bianconera, vuole mettersi alla prova su altri palcoscenici. La società lo lascerà partire ma solo alle sue condizioni, ovvero con una offerta che si avvicini il più possibile ai 100 milioni di euro. Finora Chelsea e Bayern Monaco sono state le due squadre che più di altre si sono interessate a lui, ma non è arrivata l’offerta convincente. Come spiega la Gazzetta dello Sport la Juventus è stata comunque chiara con il giocatore, partirà solo dopo che sarà stato trovato il suo sostituto. Ma sul fronte Koulibaly è ancora tutto fermo, il Napoli non vuole privarsi del suo campione. Sul quale però potrebbero piombare proprio Chelsea e Bayern Monaco qualora non riuscissero a mettere le mani su de Ligt, alzando ovviamente il prezzo del suo cartellino.