Calciomercato Juventus, social scatenati: l’assenza di Zaniolo che fa già rumore

Calciomercato Juventus, il fantasista giallorosso avrebbe dovuto prendere parte al primo test stagionale della Roma: ecco cos’è successo.

Un’assenza che fa rumore. E il silenzio della Roma – solo in un secondo momento la società ha parlato di “lombalgia” – non fa altro che confermare le tesi “complottiste”. Chi le sostiene è convinto che dietro il mancato utilizzo di Nicolò Zaniolo nel primo test match dei giallorossi con il Trastevere, giocato a porte chiuse nel pomeriggio, ci siano motivi di mercato. Il fantasista è ormai da settimane nel mirino della Juventus, avrebbe accettato l’offerta dei bianconeri ed è in attesa che dalla Capitale inizino a trattare la sua cessione.

José Mourinho non ha voluto la presenza di telecamere, né tifosi sugli spalti del campo Bernardini a Trigoria. Forse anche per evitare possibili incursioni da parte dei giornalisti. Una strategia, quella dello Special One, probabilmente volta a far sì che l’amichevole non passasse in secondo piano a scapito dei rumors sull’ex Primavera dell’Inter. Fatto sta che il mistero s’infittisce sempre di più e la decisione di tenere fuori Zaniolo – in un primo momento sembrava dovesse partire titolare – alimenta dubbi piuttosto che fugarli.

Calciomercato Juventus, dalla Capitale sono in attesa dell’offerta giusta

Secondo i ben informati, ad ogni modo, il giocatore che ha deciso la finale della Conference League avrebbe in mente solo il bianconero. Questo l’ha capito anche la Roma, che per diverso tempo ha provato a sottoporgli proposte di rinnovo, sempre rispedite al mittente. Ma cosa serve affinché la trattativa si possa sbloccare? Dalla Capitale vogliono che la Juventus faccia l’offerta giusta. E non vogliono sentire parlare di contropartite, visto che da Torino hanno provato ad inserire il cartellino del centrocampista Arthur.

La Roma non è disposta a scendere dalla cifra di 50 milioni per lasciar partire Zaniolo. Certo, se la Juve riuscisse a vendere Matthijs de Ligt in tempi brevi, tutto diventerebbe più facile ma ma per il momento non resta che registrare una fase di stallo. Ed a rimetterci è solamente il giocatore, tutt’altro che sereno.