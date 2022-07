Calciomercato Juventus, squadra di calcio di epurati: occasionissima in mediana

Calciomercato Juventus, sarà un’estate di profondi cambiamenti: nella lista dei giocatori da cedere c’è anche l’obiettivo bianconero.

Di Maria e Pogba – l’ufficialità del centrocampista arriverà verosimilmente nella giornata di lunedì – hanno portato una ventata di entusiasmo e ottimismo in casa Juventus. Due colpi fantastici, arrivati a parametro zero, che permettono a Massimiliano Allegri di rilanciare le ambizioni in vista della prossima stagione. La Signora ha fretta di archiviare quella che si è ormai conclusa da un mese e mezzo, in cui non è arrivato nessun titolo. Un qualcosa di inusuale per il club bianconero, desideroso di voltare pagina al più presto.

E le prime mosse di mercato sembrano indicare la direzione giusta. Adesso bisognerà continuare ad agire in questo solco, così da rinforzare altre zone nevralgiche del campo. È ancora il centrocampo il reparto che ha più bisogno di innesti ed è assai probabile che il prossimo acquisto sia un altro centrocampista. Serve un elemento dai piedi buoni, che sia in grado di occuparsi della regia, considerato che a quanto pare non si voglia puntare sul brasiliano Arthur, offerto alla Roma come contropartita per arrivare a Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, Paredes tra gli esuberi del Psg

Tra i vari nomi che si stanno facendo in queste ore, sembrerebbe prendere quota quello di Leandro Paredes. L’argentino è di fatto un esubero al Psg e il fatto che da ieri abbia cominciato a seguire la Juventus sui social non è passato inosservato. Che l’argentino lasci presto Parigi è all’infuori da ogni dubbio. Dalla Francia infatti rivelano come nello spogliatoio parigino ci sia aria di “epurazione”. Paredes rientrerebbe tra i giocatori da cedere insieme a gente come Danilo Pereira, Ander Herrera, Thilo Kehrer e quel Georginio Wijnaldum in passato accostato anche ai bianconeri.