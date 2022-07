Torreira alla Juventus: l’annuncio ufficiale svela tutto

Torreira alla Juventus, arriva l’annuncio in diretta che svela quale potrebbe realmente essere il futuro del centrocampista

Adesso è in mezzo al campo soprattutto che la Juventus ha bisogno di innesti. Soprattutto uno che lì sappia dettare i tempi, di qualità, e che possa anche dare maggiore libertà a Locatelli e Pogba che dovrebbero essere gli interni titolari scelti da Allegri per la prossima stagione. Si è parlato, negli ultimissimi giorni, soprattutto di Lucas Torrerira, il centrocampista che non con poche polemiche ha lasciato la Fiorentina per fare rientro all’Arsenal, in Premier League. Anche se, lo stesso giocatore, vorrebbe tornare in Italia.

A svelare questo desiderio ci ha pensato l’agente dello stesso, Pablo Bentancur, che è intervenuto a Sportitalia: “Torreira alla Juve? Lui in effetti vorrebbe restare a giocare in Italia” ha detto. Anche se, subito dopo, ha aggiunto alcune parole che forse potrebbero cambiare il destino del centrocampista.

Torreira alla Juventus, l’annuncio in diretta

“Proprio oggi però l’Arsenal lo ha convocato per la tournée che faranno in America, quindi pare sia parte del programma” ha concluso Bentancur. Potrebbe sembrare un segnale di chiusura della possibile operazione, onestamente, ma così proprio non sembra, soprattutto perché c’è quella volontà del calciatore che potrebbe fare la differenza. Bisogna capire però, in tutto questo, se realmente la Juve sia interessata all’ex Fiorentina, visto che fino ad oggi s’è parlato solamente di un possibile interesse, mai di un’offerta, e nemmeno di un primo approccio tra le parti. Senza troppi giri di parole Torreira è stato messo lì, nel calderone, come uno di quei giocatori che forse potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri. Vedremo, ovviamente, quali saranno gli sviluppi dei prossimi giorni.