Calciomercato Juventus, effetto de Ligt: arriva con Zaniolo dalla Capitale

Diventa sempre più caldo il calciomercato della Juventus con il club bianconero impegnato a portare a termine più trattative in poco tempo.

Di Maria è già ufficialmente un giocatore bianconero, presto lo sarà anche Paul Pogba. Inizia a prendere consistenza dunque il calciomercato di una Juventus che ha una missione importante da portare a termine. Ovvero tornare a vincere nel minor tempo possibile. Per questo motivo nel corso di queste settimane la dirigenza sta cercando di stringere i tempi per accontentare le richieste dell’allenatore.

Soltanto con l’arrivo di volti nuovi in tutti i reparti si potrà pensare ad una squadra capace di essere protagonista sia in Italia che in Europa. C’è grande fiducia da parte della tifoseria nei confronti di una dirigenza che sa bene quali sono i tasselli mancanti nella rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Acerbi in lizza per la difesa

Una delle priorità al momento è rappresentata anche dalla difesa, dalla necessità di puntellare l’organico con uno o due innesti nel pacchetto arretrato. Molto dipenderà ovviamente dalla cessione di de Ligt, che ormai sembra destinato a lasciare la Juventus per cercare una nuova avventura calcistica. I bianconeri dovranno trovare il suo sostituto e anche quello di Giorgio Chiellini, che ha deciso di chiudere negli States la sua carriera. Come spiega il Corriere dello Sport, una delle piste percorribili dal clun torinese per rinforzarsi continua ad essere Francesco Acerbi. L’esperto centrale è in uscita dalla Lazio e spera nella chiamata della Juve, pur sapendo che difficilmente a Torino potrebbe essere un titolare fisso.