Calciomercato Juventus, Allegri “indiavolato”: prendono subito Paredes

Sarà questa forse la settimana più calda del calciomercato di luglio della Juventus? I tifosi aspettano con ansia.

Ormai sembra che la società bianconera si avvicini ad uno dei primi momenti cruciali di questa sessione di trasferimenti estivi. Dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria potrebbero essere annunciati altri colpi ufficiali, si continua a lavorare con determinazione su altri obiettivi per far sì che possa essere rinforzata nel migliore dei modi la squadra di Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese spera di poter contare sui volti nuovi della sua squadra nel minor tempo possibile. C’è un debutto in campionato da preparare in poco più di un mese e non ci si può affatto far trovare impreparati. Se si vuole puntare a vincere lo scudetto bisognerà effettuare una partenza decisamente brillante, senza perdere troppo punti dalle rivali per il primo posto.

Calciomercato Juventus, lo United pronto a soffiare ai bianconeri Paredes

Una delle prossime missioni della società bianconera sarà quella di trovare un playmaker, un giocatore che sappia prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà. Tra i nomi più gettonati c’è quello di Leandro Paredes, mediano del Psg con trascorsi in Italia. L’argentino è destinato a lasciare la Francia, ma oltre alla Juventus ora c’è un’altra big europea sulle sue tracce. Come riporta Fichajes.net infatti anche il Manchester United di Ten Hag lo ha messo nel mirino e vorrebbe inserirlo nella lista dei suoi centrocampisti. Anche per gli inglesi però c’è uno scoglio importante ed è rappresentato dalla richiesta di 35 milioni di euro per il suo cartellino da parte del Psg.