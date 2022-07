Calciomercato Juventus, Bayern a Torino per chiudere de Ligt: 180 milioni!

Calciomercato Juventus, il Bayern non perde tempo ed ha già fissato l’incontro con i bianconeri per de Ligt.

Juventus-Bayern Monaco alla resa dei conti definitiva per de Ligt. Dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, con tanto di incontro a Milano tra Salihamidzic e la dirigenza bianconera, stando a quanto filtra dalla Germania, i bavaresi si recheranno nuovamente a Torino, nella giornata di domani, per trattare direttamente per l’acquisto di de Ligt.

Secondo quanto riferito da TZ Muenchen, per il gigante olandese, il Bayern Monaco avrebbe già stanziato un super contratto: per De Ligt è pronto un contratto fino al 2027 a circa 18 milioni di euro lordi a stagione, poco meno di 10 milioni di euro netti annui. Se a questa cifra, si aggiungono quelle chieste dalla Juve per cedere il proprio gioiello, si potrebbe lambire la soglia dei 180 milioni.

Calciomercato, Juventus-de Ligt: blitz del Bayern Monaco a Torino

Durante i colloqui avvenuti in questi giorni, la Juventus ha fatto sapere di non essere intenzionata a scendere al di sotto della soglia dei 90 milioni. Cifra che i bavaresi potrebbero raggiungere inserendo qualche bonus: si è parlato di una possibile offerta da 75 milioni, con parti variabili legate a rendimento complessivo e prestazioni individuali. La partita è ancora aperta, anche se la sensazione è che tutte le parti in gioco abbiano fretta – per motivi diversi – di trovare la quadra definitiva in tempi relativamente brevi, con Cherubini che a quel punto avrebbe il tesoretto sufficiente per sferrare l’assalto decisivo per Zaniolo.