Calciomercato Juventus, Milinkovic semina indizi: il gesto svela tutto

Calciomercato Juventus, il gesto di Milinkovic Savic all’arrivo per l’inizio del ritiro della Lazio non è passato inosservato.

L’influenza di Allegri in queste prime mosse di calciomercato della Juventus non può passare sicuramente in sordina. Il tecnico livornese si era espresso favorevolmente all’acquisto di Di Maria e Pogba, puntando i piedi nei frangenti in cui la definizione dell’operazione per “El Fideo” sembrava a rischio.

Non è un caso che uno dei sogni di Max sia, per il centrocampo, Sergej Milinkovic Savic: il centrocampista serbo, però, è blindato da un contratto con la Lazio che scade nel 2024, ed al momento non ha espresso ai quattro venti velleità di cambiare aria, a stretto giro di posta. Del resto, un vero e proprio blitz per il “Sergente” non è ancora partito: né dalla Juve, che per il centrocampo sembra aver orientato in maniera decisa le proprie attenzioni su Paredes, né dal Manchester United o dal Psg, che si sono limitati a sondaggi esplorativi, allo scopo di tastare il terreno.

Calciomercato Juventus, “Resta alla Lazio”: Milinkovic Savic risponde così

Valutato da Lotito almeno 80 milioni di euro, il futuro di Milinkovic Savic sembra essere dunque ancora alla Lazio. Arrivato ad Arronzò di Cadore per l’inizio del ritiro estivo della compagina biancoceleste, il centrocampista serbo è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla. Come documentato da Francesco Iucca, giornalista di calciomercato.it, ai tifosi che gli hanno chiesto espressamente di restare alla Lazio, Milinkovic ha risposto applaudendo, drizzando il pollice all’insù. Reazione che sicuramente rappresenta una testimonianza tangibile della volontà della mezzala di continuare a giocarsi le sue chances agli ordini di Maurizio Sarri.