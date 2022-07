Calciomercato Juventus, “chiederà la cessione”: arriva il vice Dv9

Le mosse di calciomercato della Juventus non si esauriscono mica con l’arrivo di Di Maria, la società prosegue nei suoi progetti.

Tanto lavoro ancora da fare per Cherubini e il suo staff, chiamato a garantire a mister Allegri l’arrivo di diverse pedine in tutte le zone del campo nell’ottica di un rinnovamento dell’organico. L’estate 2022 sarà molto importante e non potrebbe essere altrimenti. Tanti elementi chiave sono andati via o stanno per farlo, per cui bisognerà trovare i sostituti giusti. Quei giocatori adatti alle idee di gioco del tecnico.

Che dal canto suo sa benissimo di dover partire a razzo in questa prima fase del campionato. Prima della lunga sosta per i mondiali autunnali ci saranno tante partite ravvicinate e bisognerà sfruttare al meglio le energie della squadra per rimanere in lotta per il titolo. Anche i tifosi della Juventus, ovviamente, aspettano con ansia i colpi promessi.

Calciomercato Juventus, Arnautovic spinge per lasciare il Bologna

In attacco c’è bisogno di un nuovo centravanti che prenda il posto in organico di Alvaro Morata. Il ritorno a Torino dell’attaccante spagnolo si fa infatti sempre più complicato ed è per questo motivo che la dirigenza sta battendo altre piste. Torna di moda il nome di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna che lo scorso anno ha disputato una stagione straordinaria in rossoblù. Giocatore che potrebbe essere il vice Vlahovic ma anche partner d’attacco. Finora il club felsineo ha dichiarato incedibile il calciatore, ma come riporta Tuttosport lo stesso attaccante potrebbe spingere per la cessione. Tentato, a 33 anni, di approdare in un grande club dove poter lottare per lo scudetto e avere l’opportunità di giocare la Champions League.