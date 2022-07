Calciomercato Juventus, sorpasso per Bremer: offerta accettata ed Inter KO

By

Calciomercato Juventus, un colpo di scena inaspettato. Adesso ci sarebbe il sorpasso sulla rivale per il centrale difensivo.

Colpo di scena inaspettato. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate direttamente da ‘Ilario Giovambattista, la Juventus avrebbe – addirittura – scavalcato i nerazzurri nella corsa per Bremer, centrale del Torino in uscita proprio dalla squadra granata.

Il motivo sarebbe legato, ovviamente, ad una questione di necessità. Come sappiamo il caso De Ligt è ormai sdoganato, il giocatore ha chiesto la cessione e vuole il Bayern Monaco. La Juventus non vuole lasciarsi scoperta lì in difesa e valuta l’acquisto del brasiliano già consolidato nel campionato italiano.

Calciomercato Juventus, sorpasso sulla rivale | Bremer come sostituto di De Ligt

Lo stesso giocatore, come sottolinea ‘Giovambattista’, non avrebbe espresso difficoltà nel cambiare maglia nella stessa città. Pertanto il nome del brasiliano adesso è davvero rovente nell’ambiente bianconero.

Un colpo assicurato e giustificato visto l’addio di uno dei centrali più forti al mondo come De Ligt. L’olandese ha chiesto esplicitamente la cessione e i bianconeri dovranno guardare avanti trovando soluzioni immediata. Bremer un’ottima soluzione così come Koulibaly che continua ad essere l’altro desiderio numero uno del club di Andrea Agnelli. L’acquisto di entrambi garantirebbe forse il binomio migliore della Serie A. Staremo a vedere quello che succederà ma la Juventus non vuole farsi trovare impreparata.