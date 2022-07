Calciomercato Juventus, Koulibay allo scoperto: faccia a faccia e ribaltone

Calciomercato Juventus, Koulibaly esce allo scoperto con il presidente del Napoli De Laurentiis. Il faccia a faccio e il ribaltone

Il Bayern Monaco è a Torino per cercare di chiudere in maniera veloce la trattativa per portare De Ligt alla corte di Nagelsmann. In questi minuti infatti è atterrato l’ex Juventus Brazzo Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, per mettere sul piatto quell’offerta che Cherubini si aspetta, e che si aggira intorno ai 90 milioni di euro, per cedere il difensore olandese. Da questo momento in poi, la sensazione, è che possa essere quello giusto.

Ovviamente la Juve si deve muovere per cercare di coprire il buco che lascerà non solo l’ex Ajax, ma che ha già lasciato Giorgio Chiellini, che è volato in America per quello che probabilmente sarà il suo ultimo anno di calcio giocato prima di mettersi dietro la scrivania. Nel mirino della dirigenza della Vecchia Signora, com’è noto, ci è finito anche Koulibaly. Che secondo quanto riportato da Repubblica dovrebbe avere un faccia a faccia con De Laurentiis che, per trattenere il difensore senegalese in azzurro, ha proposto un rinnovo di 6 milioni di euro all’anno per le prossime cinque stagioni. Ma questo non ha fatto comunque colpo.

Calciomercato Juventus, ribaltone Koulibaly

Vuole andare in Premier League KK. Con il Chelsea che già si è mosso. E con un faccia a faccia come detto che dovrebbe esserci giovedì a Dimaro dove, il difensore, ribadirà questo concetto al presidente del Napoli che ha fatto di tutto per trattenerlo. La Juventus quindi sembra decisamente tagliata fuori nella corsa a quel difensore che Allegri avrebbe richiesto e che Cherubini ha cercato di prendere sfruttando anche il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione. Ma la volontà sembra chiara. E la Juve deve muoversi verso altri obiettivi.