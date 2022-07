Calciomercato Juventus, rilancio per Koulibaly | Spunta uno scambio clamoroso

Si apre un altro giorno ricco di voci e indiscrezioni riguardo le mosse di calciomercato della Juventus, che punta a rinforzarsi in difesa.

Di Maria e Pogba sono stati i primi due tasselli inseriti dalla dirigenza nella squadra del futuro. Campioni che non hanno bisogno di presentazione e che aiuteranno senz’altro la Juventus nella ricerca della conquista dello scudetto. Certo è che il calciomercato juventino non è certo finito, tutt’altro. La dirigenza deve trovare altri rinforzi in tutti i reparti, le prossime settimane saranno bollenti

Anche perchè in difesa c’è un de Ligt che scalpita per partire. I bianconeri però cederanno l’olandese solamente una volta trovata l’alternativa. Che in realtà è stata già trovata, è Koulibaly del Napoli. Per il quale è pronto anche un rilancio relativamente all’ingaggio, alzando la posta a quasi 7 milioni di euro a stagione. Ma i partenopei non hanno intenzione di cedere il loro gioiello e l’asta con Chelsea e Bayern Monaco potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino. Per questo non si escludono altre piste.

Calciomercato Juventus, Kimpembe può arrivare con lo scambio

Come spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, tra le alternative al difensore del Napoli continuano a rimanere Milenkovic della Fiorentina, Akanji del Borussia Dortmund e Gabriel dell’Arsenal. Una pista concreta è però rappresentata da Kimpembe del Psg. I francesi sono pronti a cedere il 26enne una volta ingaggiato Skriniar dall’Inter. Quello del difensore centrale della formazione transalpina è un profilo che piace alla Juventus, che per portarlo a Torino ha una carta importante da giocarsi. L’affare infatti si potrebbe concludere con uno scambio di prestiti che vedrebbe coinvolto Kean, attaccante che il Psg continua a seguire per rinforzare il reparto offensivo.