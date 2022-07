Calciomercato Juventus, il ritorno del Re: UFFICIALE Pogba – VIDEO

By

Il calciomercato della Juventus vede arrivare un’altra ufficialità che conferma le grandi ambizioni del club bianconero.

Mancava solo un tassello per l’approdo di Paul Pogba in bianconero, o meglio il ritorno del “polpo” a Torino. Vale a dire il comunicato ufficiale della società riguardo l’ingaggio del campione francese, che già nei giorni scorsi è arrivato all’ombra della Mole e ha svolto le canoniche visite mediche. Un grande colpo per il centrocampo di una Juventus che vuole tornare a vincere subito.

E vuole farlo anche grazie ad un Pogba che non ha avuto dubbi per il suo futuro, accettando il corteggiamento del club dove ha fatto esplodere il suo talento. Gli ultimi anni li ha trascorsi con la maglia dello United, con il quale è arrivato al termine del suo contratto. La Juventus lo ha ingaggiato a parametro zero, mettendo a segno senz’altro un grande colpo di mercato.

Calciomercato Juventus, Pogba presentato con la maglia numero 10: ora è ufficiale

Finalmente Allegri ha di nuovo il suo centrocampista. Pogba adesso è ufficiale. Il suo ritorno in grande con ancora più responsabilità. Pogba è ritornato in bianconero dopo diversi anni certamente al di sotto delle aspettative in quel di Manchester.

Adesso i tifosi lo osannano sui social e lui vuole rispondere sul campo, da subito. Sarà il centro del progetto in mediana e Allegri ha a disposizione uno dei suoi pupilli, già dai tempi della prima finale di Champions raggiunta proprio con Pogba titolare e protagonista assoluto. Le aspettative così come l’hype sono alle stelle.