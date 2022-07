Calciomercato Juventus, accordo dell’ultim’ora: terzo colpo chiuso

Calciomercato Juventus, l’accordo è stato definitivamente trovato: chiuso il terzo colpo, la fumata bianca è arrivata.

Dopo aver ufficializzato i colpi Di Maria e Pogba, la Juventus ha chiuso un’altra operazione in entrata.

Si tratta dell’affare legato ad Andrea Cambiaso, che come riferito da goal.com, si trasferirà all’ombra della Mole dopo che Dragusin ha accettato la “corte” del Genoa. Ai liguri andranno 4 milioni di euro e il cartellino del difensore: dopo una fase di stallo durata giorni, durante i quali si temeva che fosse necessario cambiare improvvisamente i crismi dell’accordo tra i due club, l’accelerata si è materializzata in mattinata.

Calciomercato Juventus, fatta per Cambiaso: Dragusin ha accettato il Genoa

Cambiaso sarà un nuovo giocatore della Juventus, dunque. I bianconeri hanno vinto la concorrenza dell’Inter, mettendo le mani su un prospetto dal sicuro avvenire, che già nello scorso campionato ha avuto modo di evidenziare quelle qualità che gli hanno consentito di far breccia sin sa subito nei dossier degli addetti ai lavori. Cherubini è stato molto bravo ad agire in anticipo, beffando una nutrita concorrenza. A questo punto, l’addio di Luca Pellegrini – considerato tutt’altro che incedibile da Allegri – appare sempre più scontato. Con la probabile permanenza di Alex Sandro, però, non è escluso che la Juve decida di capitalizzare qualche altra occasione di mercato, per rivitalizzare la batteria di esterni mancini: ma si tratta, eventualmente, di affari da imbastire nella seconda parte di una sessione di calciomercato che vede la “Vecchia Signora” recitare, fino a questo momento, un ruolo da autentica protagonista.