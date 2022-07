Calciomercato, Juventus “ridimensionata” per de Ligt: richiesta stracciata

Calciomercato Juventus, quanto serve per far partire De Ligt? Svelata la cifra decisamente “ridimensionata”.

Come scrive Tancredi Palmieri su Twitter, i bianconeri adesso potrebbero accontentarsi di una cifra inferiore a quella che speravo inizialmente. De Ligt ha chiesto esplicitamente la cessione in questa stagione e vuole a tutti i costi raggiungere Monaco dove può iniziare la sua nuova avventura.

Inizialmente si era parlato di cifre altissime, a tre cifre: che sarebbero poi i 120 milioni della clausola per l’olandese. Ma stando alle ultime indiscrezioni, adesso, per far sì che De Ligt diventi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bayern Monaco basterebbero “soltanto” 73 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 73 milioni per lasciarlo partire | Costo ridimensionato per De Ligt

La Juventus, infatti, come sottolinea il noto giornalista mercato, accetterebbe la modica cifra di 73 milioni di euro per lasciare partire il proprio centrale. Certamente non il bottino sognato inizialmente.

Ma questi soldi verrebbero subito reinvestiti per tentare l’assalto a Koulibaly, l’obiettivo prioritario in caso di partenza dell’olandese. Il giocatore non ha rinnovato con il Napoli e l’idea che possa partire in questa sessione di mercato è decisamente possibile. La dirigenza ci spera ma prima dovrà cedere l’olandese che ha espresso volontariamente di andarsene. In attesa di sviluppi rimaniamo con l’attesa per le grandi mosse di mercato dei bianconeri.