Calciomercato, Pau Torres alla Juventus: apertura improvvisa e clausola “aggirata”

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo nel mirino un altro grande giocatore, si tratta di Pau Torres: ecco cosa succede.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Pau Torres. Come scrivono da ‘Calciomercato.it’, un altro profilo ideale per il post De Ligt, potrebbe essere proprio lui.

Il difensore del Villareal piace ai bianconeri. Il suo valore, attualmente stabilito da una clausola di 65 milioni, potrebbe essere trattato direttamente con il club detentore del cartellino, il Villareal. Si tratta ancora di conversazioni preliminari ma il giocatore interessa molto.

Calciomercato Juventus, 65 milioni la clausola di Pau Torres | I bianconeri trattano

Con l’addio di De Ligt, i bianconeri vogliono ottenere almeno una settantina di milioni di euro. Certamente non la cifra pensata inizialmente che poteva ammontare a tre cifre, cioè le stesse della clausola rescissoria. Il giocatore stesso ha chiesto la cessione con unica direzione baviera. Proprio per salvaguardare a questa importante uscita i bianconeri non vogliono lasciarsi scoperti e puntano ad obiettivo concreti per rimanere allo stesso modo competitivi.

Il primo obiettivo continua a rimanere Koulibaly. Il centrale del Napoli è la priorità ma occhio, appunto, ad eventuali sorprese come potrebbe essere, proprio, lo stesso Pau Torres. Staremo a vedere cosa succederà rimanendo in attesa di ulteriori sviluppi.