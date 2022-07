Calciomercato, scambio Juventus-Toro per Bremer: Juric pazzo di gioia

Calciomercato, scambio Juventus-Torino per Bremer. Ecco la carta che può giocarsi Cherubini con Juric che sarebbe pazzo di gioia

Con De Ligt ormai davvero a un passo dal Bayern Monaco – alla fine un accordo si dovrebbe trovare – e con Kolibaly che ormai è virtualmente del Chelsea, la Juventus ha bisogno di un difensore centrale di livello, che possa mettere al riparo Massimiliano Allegri da qualsiasi brutta sorpresa. Il nome, in Italia, è quello di Bremer, in uscita dal Torino, che nonostante abbia trovato un accordo con l’Inter ancora non è passato in nerazzurro. Una fase di stallo che potrebbe anche agevolare la Juventus nella corsa al giocatore, almeno stando alle indiscrezioni di Claudio Raimondi di SportMediaset.

Soprattutto perché, a quanto pare, Cherubini avrebbe una carta da poter giocare. Una di quelle che a quanto pare potrebbe fare felice Ivan Juric, difensore dei granata. Che un sostituto del brasiliano lo cerca, e lo meriterebbe anche per quello che ha fatto lo scorso anno.

Calciomercato Juventus, scambio Bremer-Gatti

Il nome è quello di Federico Gatti, difensore che i bianconeri hanno preso dal Frosinone lo scorso gennaio, lasciandolo in prestito ai ciociari di Alessandro Nesta. Gatti, che ha debuttato in Nazionale, sarebbe quell’elemento sacrificabile nella corsa al difensore brasiliano, che alzerebbe e anche di molto il livello tecnico della rosa di Massimiliano Allegri. Bremer, lo scorso anno, senza dubbio, è stato uno dei migliori in Serie A. E anche contro Vlahovic ha fatto capire di che pasta è fatto.

Insomma, la pista Bremer è tutt’altro che chiusa in questo momento e potrebbe tornare prepotentemente caldissima nei prossimi giorni. Questa operazione comunque è legata a quella dell’Inter che potrebbe cedere Skriniar al Psg. In caso di partenza del difensore Marotta potrebbe tornare all’attacco. Ma Cherubini come detto ha le carte in regola per riuscire a centrare l’obiettivo.