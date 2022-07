Calciomercato Juventus, non è finita: addio dopo un anno e nuovo affarone

Calciomercato Juventus, dopo un solo anno ennesimo addio ma con il già sostituto d’eccellenza. Ecco cosa succede in difesa.

Dopo un solo anno Pellegrini lascerà di nuovo la Juventus ma i bianconeri hanno già trovato il sostituto d’eccellenza.

Stando infatti all’indiscrezione di ‘Agresti’, rilasciata direttamente a ‘Juventibus’, la Vecchia Signora se prende Cambiaso e vende Pellegrini, andrebbe, poi, a prendere un altro terzino. Una serie di acquisti importanti in difesa per salvaguardare le fasce del futuro.

Calciomercato Juventus, addio Pellegrini e arriva Cambiaso | La dirigenza non si ferma qui

Non solo Cambiaso. I bianconeri andrebbero a prendere un terzino. Le fasce vanno rinforzate e l’obiettivo della dirigenza è di cercare un interprete ideale proprio in difesa. Certamente uno dei punti deboli degli ultimi anni, anche per carenza di profili in questione. Ora l’obiettivo dei bianconeri è di potenziarsi il più possibile proprio in difesa.

Mentre si cerca di capire quale sarà il destino dei centrali. De Ligt è sempre più lontano da Torino, direzione Monaco di Baviera. La Juventus come sostituto valuta con effetto prioritario l’acquisto di Koulibaly. Il centrale del Napoli è l’obiettivo numero uno ma potrebbe essere seguito da altri profili, come quello di Bremer che continua ad essere un osservato speciale dei bianconeri.