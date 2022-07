Calciomercato Juventus, niente Ronaldo bis: così de Ligt resta a Torino

Avanti tutta, il calciomercato della Juventus non conosce mai soste. La dirigenza bianconera sta proseguendo nel suo lavoro.

I tifosi sono ovviamente molto soddisfatti dall’arrivo ufficiale di Di Maria e Pogba, ma è chiaro che adesso si guarda già oltre. Vale a dire ai rinforzi da portare a Torino nelle prossime settimane per accontentare le richieste di Allegri e far sì che la Juventus possa essere sempre più forte e competitiva. Sia in serie A che in Champions League.

Molti movimenti che saranno effettuati dipenderanno pure dalle cessioni che si verificheranno. Al momento perciò non sembra esserci una priorità ma la consapevolezza che servono volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo.

Presto inizierà la tourneè in America, il tempo inizia a stringere ma è chiaro che alcune operazioni potrebbero essere portate a termine anche quando il campionato sarà già iniziato. Anche per quanto riguarda le cessioni ovviamente.

Calciomercato Juventus, de Ligt non parte se il Bayern non alza l’offerta

Una cosa però sembra essere chiara, ovvero che la Juventus non rinuncerà ai propri campioni se non arriveranno offerte soddisfacenti. Il riferimento è ovviamente rivolto a de Ligt, che ha espresso il desiderio di cambiare aria per tentare una nuova avventura sportiva. Dopo le avances del Chelsea, è tornato alla carica il Bayern Monaco. Che però non ha trovato l’accordo con i bianconeri. Come spiega Sky Sport, la posizione del club torinese è chiara. Se il Bayern Monaco non alzerà l’offerta fino alla richiesta della Juve (almeno 90 milioni di euro) allora de Ligt non si muoverà da Torino. L’olandese è legato ai bianconeri per altri due anni di contratto e dunque non c’è la necessità di venderlo in fretta.