Calciomercato Juventus, “taglio” clamoroso de Ligt: il tradimento è doppio

Calciomercato Juventus, clamoroso dalla ‘Bild’ si parla di una decisione che non lascia più dubbi sulla volontà: ecco cosa succede.

Dalla ‘Bild’ arriva la conferma, semmai, la piena volontà di De Ligt di scegliere il Bayern Monaco come prossima squadra. Stando infatti all’indiscrezione, il classe 1999 olandese sarebbe disposto a guadagnare di meno di quanto prende attualmente in bianconero pur di giocare nel Bayern Monaco.

Le notizie dalla Germania non rassicurano i tifosi per la possibile permanenza del centrale difensivo. De Ligt sempre più convinto del trasferimento in Bundesliga. Addirittura si vocifera di un possibile taglio allo stipendio pur di assecondare la corte tedesca.

Calciomercato Juventus, taglio di stipendio per il Bayern | De Ligt deciso

Sembra tutto pronto solo per l’accordo. De Ligt ha scelto il Bayern Monaco e la Juventus non potrà farci nulla. Dopo il primo incontro, presto, si troverà l’accordo ufficiale con cifra. La Vecchia Signora intanto cerca i sostituti ideali.

Il nome di Bremer potrebbe prendere quota nuovamente. Giocatore che per caratteristiche tecniche e conoscenza del campionato italiano, potrebbe fare al caso di Allegri e la giovane età anche un’arma in più per continuare con lui. Staremo a vedere cosa succederà ma una cosa sembra, ormai, certificata: De Ligt presto sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco, le parti sono vicinissime.