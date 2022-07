Calciomercato, la Juventus lo ha mollato: firma a 5 milioni annui.

Il tira e molla con la squadra tedesca di è concluso come la maggior parte degli esperti aveva ipotizzato: con un nulla di fatto. Inoltre, nel frattempo la Juventus ha già acquistato Di Maria e sta puntando tanto su Zaniolo per cui l’esterno è ormai fuori dalla lista dei papabili.

L’esterno classe 1992 dell’Eintracht Francoforte, il cui contratto è in scadenza nel 2023, è stato accostato più volte alla “Vecchia Signora” perché i bianconeri erano alla ricerca di un degno sostituto di Paulo Dybala nel reparto offensivo. Nonostante l’accostamento, però, la trattativa non è mai entrata nel vivo, rimanendo solamente una suggestione di mercato. Nel frattempo inoltre, la Juventus è anche riuscita ad arrivare alla firma de “El Fideo”, il cui ruolo è perfettamente sovrapponibile a quello del serbo. Questo, unito alla forte volontà della dirigenza juventina di andare forti su Zaniolo, ha decisamente fatto passare Kostic indietro nelle priorità di acquisti di mercato. Ma non è tutto, poiché oggi è anche arrivata una notizia inaspettata.

Calciomercato Juventus, Kostic ricoperto d’oro dall’ Eintracht: 5 milioni per lui

A quanto precedentemente esaminato, a far allontanare ancora di più le parti, ci ha pensato il club tedesco che per paura di perdere uno dei più validi giocatori della propria rosa ha proposto al serbo un nuovo contratto con una cifra da capogiro, cioè ben 5 milioni annui per il 29enne. Considerate quindi anche queste indiscrezioni riportate da “Sport 1”, appare evidente che anche qualora l’affare Zaniolo sfumasse le probabilità che la Juventus si avvicini nuovamente al calciatore rasenterebbero davvero lo zero.