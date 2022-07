Calciomercato Juventus, il doppio sì è arrivato: manca la svolta ufficiale

Calciomercato Juventus, un interesse ai vertici per l’esperto difensore. Adesso è arrivato anche il doppio sì che stabilisce tutto.

Sia Juventus che Napoli sono interessate a tesserare l’esperto difensore centrale Acerbi. Italiano classe 1988 e uno dei vincitori dell’europeo della scorsa stagione farebbe decisamente comodo ad entrambi i club che si contenderanno lo scudetto per la prossima stagione. La Lazio lo lascia partire e al suo posto prenderà Romagnoli a parametro zero.

Stando a ‘Calciomercato.com’, Acerbi avrebbe aperto ad entrambe le destinazioni. Il giocatore accetterebbe volentieri le due destinazioni e adesso potrebbe, quindi, esserci un vero e proprio duello tra i due club per assicurarsi il difensore.

Calciomercato, Acerbi conteso tra Juventus e Napoli | C’è il doppio sì

Sarà dunque decisiva l’offerta che però, almeno in chiave ufficiale, in questo momento non è arrivata da nessuno dei due club. La Lazio chiederebbe almeno 5 milioni per il classe 1988 anche vista l’esperienza del profilo in questione.

Staremo a vedere chi dei due club farà l’offerta migliore, tenendo in considerazione che entrambi i club perderanno, probabilmente, due pezzi pregiati in difesa. La Juventus De Ligt e il Napoli Koulibaly. Staremo a vedere gli sviluppi ma sicuramente Acerbi potrà dare il suo contributo essendo, di fatto, uno degli italiani più esperti e con un grandioso palmares alle spalle.