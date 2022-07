Calciomercato Juventus, l’amico di Pogba per il dopo de Ligt: colpo in Bundesliga

Calciomercato Juventus, nuovo nome per la difesa. I bianconeri valutano il francese come erede di De Ligt, può arrivare subito.

De Ligt lascia la Juventus, almeno questo è quanto filtra dall’ambiente. Ma la dirigenza non vuole certamente lasciarsi impreparata a questa – purtroppo – importante uscita. Proprio dalla Bundes, laddove De Ligt andrà a giocare con la maglia del Bayern, potrebbe arrivare la “soluzione” in difesa. Il cosiddetto erede designato.

Si tratta di un giocatore molto noto in Bundesliga e ancora giovane. La stessa età di De Ligt. il francese è già uno dei volti più interessanti del calcio tedesco e adesso potrebbe arrivare anche ad un prezzo consono.

Calciomercato Juventus, Ndicka come erede di De Ligt

Come scrive ‘Tuttosport’, Tra i possibili sostituti del centrale olandese, è apparso tra gli obiettivi della Juventus anche il nome di Eva Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte che potrebbe fare al caso dei bianconeri.

Giovane e adattabile. Il classe 1999 potrebbe arrivare anche un prezzo congruo, sicuramente non cifre impossibili per il club piemontese. Francese con un passato in Ligue 1 adesso il difensore sarebbe pronto all’ennesimo salto di qualità che, in questo caso, gli garantirebbe proprio la Juventus. Staremo a vedere come si evolverà la questione, tenendo sempre presente gli interesse mosso per altri profili, come quello di Bremer del Torino.