Calciomercato, un Raul per la Juventus: affare da 75 milioni di euro

Calciomercato Juventus,un Raul che farebbe comodo ai bianconeri. Adesso il super colpo è possibile ad una condizione particolare.

Bianconeri guardano al futuro. Tra i nomi papabili filtra l’interesse per Raul de Tomas, il 27enne dell’Espanyol che potrebbe fare comodo ad Allegri.

Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Mundo Deportivo’, ci sarebbe un grande interesse da parte dei bianconeri nei confronti del giocatore. Ma l’unico problema è il costo. Per il momento l’altro club di Barcellona non ne vuole parlare di cessione e la clausola, decisamente, alta è fissata intorno ai 75 milioni.

Calciomercato Juventus, Raul a 75 milioni | Si tratta

Cifra importante che, però, i bianconeri non intendono spendere. Il club avrebbe anche grosse richieste da club inglesi, su tutti il Newcastle. Il giocatore potrebbe finire d’interesse per i bianconeri solo nel momento in cui il club detentore del cartellino sia disposto a trattare.

75 milioni sono una cifra troppo importante da investire. L’attaccante però piace anche ad Allegri che lo vedrebbe ideale nel sua formazione. Staremo a vedere cosa succederà ma in Spagna si parla proprio dei bianconeri come probabile club che potrebbe tesserarlo già in questa stagione.