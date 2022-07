Calciomercato, Zaniolo subito alla Juventus: spunta la data

Calciomercato, Nicolò Zaniolo alla Juventus. Passaggio vicinissimo dalla Roma di Mourinho alla Vecchia Signora di Allegri, lo dice Momblano.

Da diversi mesi il nome del numero 22 di Mourinho rimbalza e fa clamore nell’etere capitolino ma non solo. Dopo due stagioni difficilissime, l’ex Inter sembra essere riuscito a mettersi alle spalle la parentesi complicata della sua giovane e breve carriera, chiosando l’anno di ritorno al calcio giocato con il gol più importante da professionista e con un traguardo in una piazza in cui non si vinceva da tempo.

La sua delicata posizione contrattuale, però, unitamente agli importanti margini di crescita che il classe ’99 presenta e le qualità da lui sciorinate fin qui lasciano intendere come ci siano tutti gli ingredienti per assistere ad una campagna acquisti contraddistinta da una certa attenzione anche nei suoi confronti. Non a caso, di Nicolò si parla da tempo e, in particolar modo, della possibilità di assistere ad un suo trasferimento al nord Italia.

Calciomercato, Zaniolo alla Juventus: spunta la data

Dopo essere stato accostato al Milan, Zaniolo sembrerebbe da tempo sulla lista dei desideri di Cherubini e colleghi, fin qui ancora indecisi su modalità e tempi di affondo di quello che sarebbe il terzo gran colpo di questa campagna acquisti e da qualche mese in profonda e attenta fase valutativa. La Roma non vuole scendere a compromessi mentre la Juventus intende far leva su un contratto in scadenza fra due anni per abbassare le pretese, indipendentemente dall’inserimento possibile di una contropartita che fin qui Pinto avrebbe lasciato intendere di non gradire.

Ciononostante, sull’asse Torino-Roma può comunque essere trovato l’accordo, complice l’unisona volontà di trovare un’intesa che accontenti tutte la parti in causa. Questo ancor più dopo l’annuncio di Luca Momblano a Juventibus che ha corroborato le già insistenti voci su Zaniolo circolate in queste ultime ore in seguito all’indiscrezione di Ezio Greggio.

Secondo Momblano, la Juve potrebbe chiudere il colpo entro dieci giorni.