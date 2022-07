Calciomercato Juventus, chiamata a Cairo per Bremer: risposta shock

Calciomercato Juventus, chiamata a Cairo per Bremer: la risposta è stata clamorosa del presidente del Torino.

L’intreccio dei difensori non cenna a placarsi. Anzi, tutt’altro. Con un effetto domino che si potrebbe aprire nel momento in cui uno tra Skriniar e De Ligt dovesse partire. Il primo, quello dell’Inter, è in attesa di volare a Parigi; il secondo, quello bianconero, attende la proposta giusta del Bayern Monaco per fare le valigie. Di ripensamenti, l’olandese, nonostante un post su Instagram, non ne ha avuti. Almeno per ora, ovviamente, visto che a Torino sono arrivati Pogba e Di Maria, due pezzi da novanta che hanno alzato il livello tecnico della squadra.

In tutto questo, il primo ad andare via è stato Koulibaly: il difensore del Napoli ha accettato la proposta del Chelsea e ha messo “spalle al muro” il presidente azzurro De Laurentiis. Anche lui, adesso, è alla ricerca di un difensore. E secondo quanto riportato da Il Mattina avrebbe fatto una chiamata a Cairo per chiedere il costo del cartellino del brasiliano. Una risposta shock, quella arrivata dall’editore di La7.

Calciomercato Juventus, per Bremer risposta shock

Settantacinque milioni di euro. Questa, secondo il quotidiano campano, la richiesta che Cairo avrebbe fatto a DeLa per prendere il difensore. Ovviamente è fuori mercato, ma è un segnale che forse, l’accordo all’interno del Torino, è quello di dare a Bremer quasi la possibilità di scegliersi la nuova squadra. Sì, perché all’Inter e alla Juve queste richieste, almeno per quanto abbiamo raccontato fino al momento, non sono mai arrivate. Al massimo ci si è spinti fino a 40 milioni ma non di più.

Ecco, questo come detto sarebbe un segnale. Bremer al Napoli non ci vuole andare e aspetta l’Inter. Ma la Juve è alla finestra. Pronta all’inserimento e all’assalto.