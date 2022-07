Calciomercato Juventus, centrocampo folto | Solo due gli intoccabili

Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera impegnata in questo mese di luglio sulle trattative sia in entrata che in uscita.

Ci sono ancora diversi innesti da portare a Torino in vista dell’inizio del prossimo campionato, dopo le firme di Pogba e Di Maria che rappresentano senz’altro grandi colpi. La rosa di Allegri ha bisogno di ulteriori innesti per essere sempre più competitiva sia in Italia che in Europa. Certo è che c’è anche la necessità di vendere. Sia per recuperare delle risorse importanti, che per alleggerire il monte ingaggi.

Anche a centrocampo si pensa all’arrivo di un playmaker, ma attualmente anche in termini numerici la linea mediana della Juventus è folta. Con diversi giocatori però che potrebbero cambiare aria da qui alla fine delle trattative. Sembrano infatti esserci solamente due giocatori intoccabili nello scacchiere di Allegri, vale a dire Locatelli e proprio – ovviamente – l’ultimo arrivato Pogba.

Calciomercato Juventus, giovani da valutare. Si cerca una soluzione per Ramsey

E gli altri? Per Ramsey si cerca sempre un accordo per arrivare alla risoluzione del contratto, visto che il gallese è all’ultimo anno di contratto e non c’è nessuna squadra che lo abbia convinto a partire. Arthur, McKennie, Zakaria e Rabiot non sono sul mercato, ma se arrivasse un’offerta importante la Juventus non direbbe di no alla loro cessione. E’ soprattutto il francese ad avere diversi estimatori in Premier League. Rimane poi da capire quale sarà il futuro dei giovani che Allegri sta valutando. Miretti, Fagioli, Ranocchia e Rovella sono dei giocatori molto interessanti, l’impressione è che però di loro tre ne rimarrà solamente uno come alternativa in mezzo al campo. Per gli altri potrebbe esserci una cessione in prestito per consentirgli di giocare con maggiore regolarità.