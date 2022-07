Calciomercato Juventus, accordo da 87 milioni: l’ultimo ostacolo prima del sì

Calciomercato Juventus, l’accordo è stato trovato sulla base di 87 milioni di euro. C’è un ultimo ostacolo prima del sì definitivo

L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 87 milioni di euro. Settanta fissi, ai quali vanno aggiunti 17 di bonus al raggiungimento di alcuni target di squadra. Non ci sono dubbi su questo, anche se, affinché ci possa essere l’annuncio ufficiale, manca un passaggio fondamentale: quello che dovrebbe essere il sì del giocatore che, a quanto pare e secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Gerard Romero, non avrebbe nessuna intenzione di muoversi.

La cosa che comunque appare certa, in tutto questo, è che ormai la Juventus è tagliata fuori nella corsa al centrocampista del Barcellona De Jong: l’olandese è stato richiesto da Ten Hag per il suo Manchester United, e i Red Devils hanno praticamente raggiunto l’accordo con i catalani per l’acquisizione delle prestazioni del calciatore. Quello che però non c’è è il sì dell’ex Ajax, che non vorrebbe muoversi dalla Catalogna nonostante la certezza di una maglia da titolare in Premier League.

Calciomercato Juventus, addio De Jong

Il centrocampista centrale è stato nel mirino dei bianconeri soprattutto per quella volontà di Massimiliano Allegri di avere un elemento in grado di dettare i tempi in mezzo al campo. E non solo: l’idea del tecnico livornese è quella di “liberare” da compiti d’impostazione sia Pogba che Locatelli, che dovrebbero essere i due interni di centrocampo nella nuova Juventus.

L’olandese non sarà bianconero, con Cherubini che si dovrà muovere per prendere un altro centrocampista. Jorginho è rimasto nel mirino, una pista che potrebbe riaccendersi in qualsiasi momento e che ha anche il gradimento del tecnico. Ma non è il solo, e potrebbe spuntare pure il nome a sorpresa nelle prossime settimane.