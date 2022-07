Calciomercato, Juventus-Gabriel si fa: ecco come arriva la fumata bianca

Calciomercato, Juventus-Gabriel si fa: ecco come potrebbe arrivare la fumata bianca per il difensore dell’Arsenal

Perso Koulibaly, che è del Chelsea, perso Chiellini, che se n’è andato in America, e in procinto di far partire anche de Ligt con destinazione Bayern Monaco, la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale. Nel mirino c’è Pau Torres, che appare in questo momento la pista realmente più calda. Ma occhio anche alle notizie che girano intorno a Bremer, il difensore del Torino, promesso sposo dell’Inter, che ancora si sta allenando alla corte di Juric: in questo caso, così come vi abbiamo raccontato, la Juventus ha una carta da giocare. Il jolly è Gatti, difensore centrale che Cherubini ha strappato proprio ai granata lo scorso gennaio e che potrebbe anche essere inserito in un possibile affare. Vedremo.

Certo è che in ogni caso, dall’Inghilterra, arrivano voci di un interesse mai sopito dei bianconeri nei confronti di Gabriel: il brasiliano dell’Arsenal potrebbe partire. Ecco come.

Calciomercato Juventus, come può arrivare Gabriel

La notizia è riportata dall’Independent, che sottolinea come l’Arsenal abbia aperto praticamente all’addio del calciatore. Arteta ha messo in conto un addio, se dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua dalla società Gunners. Insomma, arrivando con un bell’assegno alla corte della società della Premier League, non ci sarebbero problemi per Cherubini. La Juve, comunque, sarebbe pure nelle condizioni di fare una proposta anche molto interessante, mettendo sul piatto i cartellini di Artur e di Rabiot, due centrocampisti che a quanto pare interessano all’ex assistente di Pep Guardiola.

Non è comunque da escludere, in questo momento, anche la possibilità, di prenderne due di difensori per completare un reparto che due difensori perderà quasi sicuramente. E allora il doppio colpo potrebbe essere in canna.