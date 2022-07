Calciomercato Juventus, lo sfoltimento continua | Ufficiale: va al Perugia

Continuano le operazioni di calciomercato in casa Juventus. Non solo acquisti per i bianconeri ma anche cessioni per sfoltire l’organico.

La società bianconera prosegue nel suo percorso di rafforzamento della rosa di Allegri e nelle prossime settimane senz’altro ci saranno delle importanti novità. I tifosi sperano che al più presto possano arrivare altri volti nuovi alla corte dell’allenatore, visto che l’inizio del campionato in fondo non è così lontano.

Allo stesso tempo però la Juventus deve pensare anche a cedere. Alcuni giocatori della rosa della prima squadra potrebbero essere ceduti per far cassa. Ma non ci sono solo loro. I bianconeri hanno sotto contratto tanti elementi che proseguiranno nel loro percorso di crescita altrove.

Calciomercato Juventus, il portiere Gori va in prestito a Perugia

Nella tarda serata di ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio in prestito al Perugia, in serie B, del portiere bianconero Stefano Gori.

“A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con FC Juventus per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2022/2023, del calciatore Stefano Gori. – si legge nella nota del club – Il portiere, nato il 9 marzo 1996 a Brescia, è cresciuto nel settore giovanile delle Rondinelle, per poi trasferirsi al Milan nel 2014 con il quale vince il torneo di Viareggio. Ha vestito le maglie di Bari, Pro Piacenza, Pisa (101 presenze) e nell’ultima stagione quella del Como”. Per l’estremo difensore dunque l’opportunità di mettersi in mostra in un campionato come quello cadetto che sarà molto competitivo, visti i nomi delle squadre al via.