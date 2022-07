Calciomercato, Pau Torres-Juventus: “Prima offerta ufficiale già formulata”

Calciomercato, fa gola il centrale spagnolo dopo aver perso Koulibaly e con Bremer più vicino all’Inter.

L’effetto domino è iniziato, è inarrestabile ed è destinato a coinvolgere i reparti arretrati di alcuni dei maggiori club d’Europa, tra cui ovviamente la Juventus. I bianconeri stanno per dire addio a Matthijs de Ligt, in procinto di essere acquistato dal Bayern Monaco. Una perdita importante, che in pochi si aspettavano dopo l’addio ad una colonna portante come Giorgio Chiellini, “emigrato” negli States dove chiuderà la carriera.

Serve al più presto un sostituto di livello. Uno che possa non far rimpiangere l’ex Ajax, cresciuto esponenzialmente nelle ultime stagioni e ormai custode della retroguardia juventina. In un primo momento la Signora aveva pensato a Kalidou Koulibaly, la cui volontà di non rinnovare con il Napoli sembrava potesse rendere tutto più semplice. L’assalto al senegalese, in scadenza nel 2023 con gli azzurri, si è tuttavia rivelato infruttuoso, con il giocatore che non se l’è sentita di abbandonare la città partenopea per Torino. Su di lui è piombato il Chelsea, che con un’offerta monstre ha messo d’accordo tutti, compresa la società di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato, pronta l’offerta al Villarreal

L’altro possibile sostituto è Bremer del Torino, ma sul brasiliano c’è la forte concorrenza dell’Inter, che avrebbe già un principio di accordo con il difensore granata. Ecco perché nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Pau Torres del Villarreal. Sì, proprio quello che lo scorso marzo ha contribuito all’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Lo spagnolo, tra l’altro, ha partecipato attivamente al pesante 0-3 del match di ritorno, siglando il gol del momentaneo 0-2 sugli sviluppi da calcio d’angolo. Da “carnefice” a potenziale titolare nella prossima stagione. L’interesse è confermato anche dal giornalista Luca Momblano, che a Juventibus ha spiegato come la Juve avrebbe pronta un’offerta di 35 milioni più bonus, mentre al giocatore andrebbero 4 milioni e mezzo.