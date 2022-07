Calciomercato, Momblano show: “Contatto diretto Juventus-Bremer”

Calciomercato, Momblano show: la Juventus ha contattato direttamente Bremer. Ecco la condizione posta dal difensore

La novità è di quelle importanti. Almeno stando alle informazioni riportate dal giornalista Momblano durante la trasmissione Juventibus di questo pomeriggio. Il nome è quello di Bremer, soprattutto perché la società bianconera è alla ricerca di almeno un difensore centrale importante. Forse due, soprattutto se dovesse partire De Ligt. Il brasiliano del Torino è la pista calda. Caldissima. E Cherubini avrebbe contattato direttamente il giocatore.

“La Juve sicuramente ha parlato con Bremer, è la prima volta che trovo questo riscontro. Ha parlato con l’agente storico di Bremer e non con l’intermediario. Da quello che mi è stato detto, la Juve, ha verificato la disponibilità di Bremer”. Queste le parole di Momblano, che poi ha sottolineato anche quale sarebbe la condizione del difensore per tradire l’Inter, che sta temporeggiando troppo.

Calciomercato, Bremer alla Juve a una condizione

“A fronte di un’offerta d’ingaggio superiore di quella che al momento ha ricevuto dall’Inter, allora potrebbe arrivare alla Juventus”. Eccolo il punto, ovviamente, ed è quello economico. Quasi una “giustificazione” per non aver aspettato ancora l’Inter in questo momento della stagione, con le squadre che hanno ripreso ad allenarsi e con il campionato che comincerà tra meno di un mese.

Insomma, il colpo Bremer è in canna anche se ci sono dei paletti evidente che il difensore ha messo. Ma forse si potrebbe limare un poco la richiesta magari aumentando quelli che sono i possibili bonus per il giocatore. Una trattativa che comunque appare avviata – parallela a quella di Pau Torres – con la Juve che aspetta solamente di capire quale sarà l’offerta del Bayern Monaco per De Ligt prima di affondare in maniera concreta.