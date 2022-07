Calciomercato Juventus, game over Bremer: affare chiuso

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa nella trattativa Bremer: l’accordo con il Torino è stato trovato sulla base di 30 milioni di euro.

Con la probabile cessione di de Ligt come ipotesi da non scartare a priori – il Bayern nei prossimi giorni potrebbe ritornare alla carica, presentando una nuova offerta ai bianconeri – la Juventus sta cominciando a guardarsi intorno, alla ricerca del possibile sostituto del centrale olandese. In realtà, complice l’addio di Chiellini e il futuro tutt’altro che delineato di Rugani, non è escluso che, alla fine, siano due i nuovi acquisti per il pacchetto arretrato.

Nelle ultime ore sembrava aver preso vigore la pista Bremer con il Torino. In realtà, stando a quanto riferito da Sportitalia, nelle ultime ore l’Inter avrebbe compiuto il balzo in avanti, per far stappare definitivamente la bottiglia: lunedì o martedì dovrebbero essere firmati i documenti per il trasferimento del brasiliano in nerazzurro. Si tratta di un’operazione – che si attesterà sui 30 milioni di euro – che Marotta ha voluto perfezionare prima della sempre più probabile partenza di Skriniar, diretto al Paris Saint Germain. Molto probabilmente, l’Inter ha affrettato i tempi per evitare una possibile irruzione della Juve, che a questo punto dovrà ripiegare inevitabilmente su altri obiettivi: Pau Torres, in questo senso, potrebbe essere il profilo giusto per puntellare un reparto che ha fisiologicamente bisogno di innesti importanti.