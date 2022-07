Calciomercato Juventus, toccata e fuga lampo: addio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, toccata e fuga lampo: l’addio è già ufficiale così come comunicato dalla società bianconera

Arrivo e cessione, tutto nello spazio di poche ore. Così com’era stato preventivato comunque. Nessuna sorpresa quindi per Cambiaso, il difensore che la Juventus ha preso dal Genoa – nell’operazione Dragusin ha fatto il percorso inverso – che è stato spedito in prestito per una stagione.

Rimarrà in Serie A il giovane che potrebbe anche essere l’erede designato di Cuarado soprattutto se riuscisse a confermare tutto quello che di buono ha fatto lo scorso anno in Liguria. Una destinazione gradita al calciatore che sotto lo sguardo attento – e anche cattivo – di Sinisa Mihajlovic, potrà solamente crescere e sperare in una chiamata per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Cambiaso al Genoa

Prestito secco. Senza riscatto e senza nessun’altro cavillo in questa operazione di mercato. Un solo anno in Emilia e poi il ritorno alla casa madre, quella bianconera. Successivamente si prenderà una decisione sul giocatore, ma la sensazione è che il futuro possa essere dentro la Continassa. La Juve ci ha creduto subito, e ha deciso di affondare il colpo superando in questo caso anche l’interesse dell’Inter di Marotta, che per poco non è riuscita nel ribaltone. La differenza l’ha decisamente fatta l’ok arrivato da parte del difensore centrale della società bianconera che ha accettato la Serie B e la possibilità ovviamente di giocare in maniera continuativa in un campionato, quello cadetto, che per le squadre che ne prenderanno parte, si preannuncia davvero spettacolare.